 القوات الروسية تتسلم الصواريخ الباليستية النووية «سارمات» في عام 2021 - بوابة الشروق
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القوات الروسية تتسلم الصواريخ الباليستية النووية «سارمات» في عام 2021

صواريخ بالستية
صواريخ بالستية
أ.ش.أ
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 12:13 م | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 12:13 م

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن تزويد القوات المسلحة الروسية بالصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات من طراز "سارمات" سيبدأ في عام 2021.

وقال كريفوروتشكو في تصريح صحفي اليوم الاثنين :"إن أول صواريخ "سارمات" سيدخل الخدمة بالقوات المسلحة الروسية في عام 2021".

ويبلغ مدى هذا الصاروخ 18 ألف كم ووزنه حوالي 208.1 طن وكتلة الرأس الحربي حوالي 10 أطنان.. كما أن طول الصاروخ يبلغ 35.5 متر وقطره ثلاثة أمتار وكتلة الوقود 178 طنا، وهو مجهز برأس منقسم مع وحدات من التوجيه الفردي. ونظام صواريخ "سارمات" هو مجمع استراتيجي روسي من الجيل الخامس، تم انتاجه ليحل محل صواريخ "فويفودا".

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