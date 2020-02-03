وزير التسامح الإماراتي: الأخوة الإنسانية هي الطريق إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي في العالم

قال وزير التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، إن التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية الذي بادر به مجلس حكماء المسلمين، هو إعلان قوي بأن الأخوة الإنسانية، وما يتصل بها من سلوكٍ متسامح، وما يترتب عليها من نتائجٍ ملموسة في سبيل تقدم المجتمع، ورفعة الإنسان هي تأكيد لتعاليم الإسلام الحنيف.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية بالتجمع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الاثنين ويستمر حتى غد، أن الإسلام دين يحترم الفكر والعقل، ويدعو إلى المبادرة والعمل الجاد في سبيل الخير، والإسلام كان دائمًا ولا يزال منبعًا لا ينضب للقيم والمبادئ التي تحقق السلام والعدل والحرية والحياة الكريمة للفرد، والرخاء للمجتمع، والتنمية والتقدم للعالم كله.

واعتبر نهيان، أن السلوك الإسلامي المستنير هو سلوك الوسطية والاعتدال، الذي قوامه: المعرفة، والعمل، والأخلاق الكريمة: سلوك يجمع ولا يفرق يقوم على أن الناس جميعًا في الإنسانية سواء.

وتابع: "التسامح والأخوة الإنسانية، من وجهة نظري هي الطريق إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي في كافة مناطق العالم، التسامح والأخوة الإنسانية، هي الطريق إلى إيجاد نظم فعالة ، للتعليم والرعاية الصحية للجميع، وهي السبيل إلى مواجهة قضايا البيئة، وقضايا الفقر، وقضايا الغذاء، وقضايا التفرقة والتمييز، الأخوة الإنسانية هي الطريق إلى ضمان حرية الاعتقاد، وحماية دور العبادة، ونشر مبادئ الرحمة والمودة بين الناس، الأخوة الإنسانية هي كذلك الطريق إلى التخلص من النزاعات والصراعات، ومكافحة التطرف والإرهاب، ونشر السلام والعدل في كافة ربوع هذا العالم".

واستطرد: "إنكم في هذا التجمع الإعلامي العربي عليكم واجب ومسؤولية في تعريف البشر في كل مكان بما يقدمه الإسلام من نموذج متكامل للحياة السعيدة والمنتجة، وللعلاقات المثمرة بين الجميع – عليكم واجب ومسؤولية ، في أن يكون نشر مبادئ التسامح والأخوة الإنسانية ، جزءاً مهماً، في عمل وسائل الإعلام في المنطقة: تسهمون بذلك ، في تنمية العلاقات الإيجابية بين أتباع الأديان والمعتقدات، عليكم واجب ومسؤولية في مساعدة القُراء والمستمعين والمشاهدين، في التعرف على ثقافات الآخرين ، والانفتاح عليهم، والتعامل معهم ، بحكمةٍ وإنسانية بل وأيضا في بناء قناعاتهم ، بأن التعددية والتنوع في خصائص السكان، هما مصدر عزمٍ وقوة، للمجتمعات البشرية، عليكم واجب ومسؤولية في تنمية قدرات الجميع على الحوار الصادق ، والعمل المثمر، مع بعضهم البعض ، من أجل نبذ التطرف والتشدد ، وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة".

وأشار: "إنه يسرني كثيرًا أن هذا التجمع الإعلامي العربي هنا في أبوظبي، إنما يسعى إلى التأكيد على الدور المحوري للإعلام العربي في توعية الإنسان، والارتقاء بمعارفه ومداركه وقدراته ، بل وكذلك ، على دوره الأساسي في تشكيل نظرة المجتمع لحاضره ومستقبله، وفي تشكيل السلوك العام للأفراد والمؤسسات بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية".

وأعرب نهيان، عن تقديره بدور الإعلام المهم في التعريف بوثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، تلك التي صدرت أثناء الزيارة التاريخية التي قام بها إلى أبوظبي، في مطلع العام الماضي، قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والتي جاءت بدعمٍ قوي من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشدد على دور الإعلام في التأكيد على ما تتضمنه هذه الوثيقة من أننا جميعا أعضاء في " مجتمع إنساني واحد "، يعمل فيه الجميع من أجل تحقيق الخير للجميع، بل وما تتضمنه كذلك من دعوة كريمة إلى جميع سكان الأرض كي يعيشوا معا في سلامٍ ووفاق، وأن يعملوا معا، من أجل تحقيق الخير والسعادة والرخاء، للمجتمع والإنسان، في كل مكان".

وأكد: "إننا في الإمارات العربية المتحدة، إنما نعتز غاية الاعتزاز ، بأن النموذج الناجح، في التعايش ، والأخوة ، والتنمية ، الذي يتحقق على أرض هذا الوطن ، قد تأكد مع نشأة الدولة في عام 1971 ، وذلك بفضل قائد حكيم وشجاع هو الأب المؤسس ، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عليه رحمة الله، وهو الذي كان معروفاً، بأنه حكيم العرب، لديه رؤية واضحة، لمستقبل بلده وأمته، تنبع من ثقافته العربية والإسلامية، ومن خبرته العملية في شؤون العالم".