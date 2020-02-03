بومبيو: لن نوافق على وقف إطلاق النار دون تقديم دليل واضح من طالبان بالحد من العنف

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لن توافق على وقف إطلاق النار مع قوات حركة "طالبان" دون تقديم "دليل واضح" تبدي فيه التزامها بالحد من أعمال العنف في أفغانستان.

وقال بومبيو - في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أوزبكستان: "نعمل على إعداد خطة سلام ومصالحة، لوضع الأمور في نصابها الصحيح"، مُشيرًا إلى أن الجانبين قد تواصلا مرة واحدة من قبل التوصل إلى الاتفاق، الذي فشل بفعل عدم تمكن طالبان من إبداء رغبتها أوقدرتها أو كليهما معًا للحد من أعمال العنف.. حسبما أوردت صحيفة (ذي هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "ما نطالب به الآن هو تقديم دليل واضح على إرادتهم وقدرتهم على الحد من العنف، والتخلي عن سياسة التهديد"، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في إخلاء سياق المحادثات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان من العنف نوعًا ما.

يُذكر أن الرئاسة الأفغانية أعلنت، في بيان لها السبت الماضي، أن المبعوث الخاص الأمريكي للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد أبلغ الرئيس الأفغاني، أشرف غني أن محادثاته مع مسلحي طالبان لم تحقق تقدمًا كبيرًا.

وأضاف بيان الرئاسة أن المبعوث الأمريكي أطلع الرئيس الأفغاني بشأن مناقشاته الأخيرة مع ممثلي طالبان واجتماعاته مع مسؤولين باكستانيين. كما أعرب خليل زاد عن أمله في أن تنتهي المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان بالتوصل لنتيجة.