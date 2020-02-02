مدير عام «إيسيسكو» يبحث مع حاكم الشارقة تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، مع حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمـد القاسمي، سبل تعزيز التعاون المشترك، وأهم ملامح الرؤية الجديدة للمنظمة التي تجعل منها منارة إشعاع للعالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

جاء ذلك خلال استقبال حاكم الشارقة، المدير العام للمنظمة - على هامش انعقاد الدورة الـ "23 " للمجلس التنفيذي للاتحاد، التي استضافتها جامعة الشارقة وتختتم أعمالها اليوم - حيث تم بحث تطوير التعاون بين المنظمة وإمارة الشارقة.

ووفقا لبيان صادر عن المنظمة، اليوم الاثنين وجه الأمين العام للمنظمة ، الدعوة إلى الشيخ القاسمي ليكون ضيف أحد لقاءات ملتقى الإيسيسكو الثقافي، والذي أطلقته الإدارة العامة للمنظمة، ويستضيف قادة الفكر من داخل العالم الإسلامي أو خارجه لطرح أبرز القضايا الفكرية والثقافية.

كما بحث الجانبان نتائج الدورة الـ 40 للمجلس التنفيذي للمنظمة - والتي عُقدت في (أبو ظبي ) يومي 29 و30 من يناير الماضي، وتشكل قراراتها نقلة نوعية ومرحلة جديدة في عمل المنظمة المستقبلي.

من جانبه، أبدى الشيخ الدكتور سلطان بن محمـد القاسمي، إعجابه بالرؤية الجديدة للإيسيسكو، التي تجعل المنظمة واحدة من كبريات المنظمات الدولية العاملة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مؤكدا استعداده لدعم المنظمة وبرامج عملها المستقبلية.