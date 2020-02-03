الإمارات والاتحاد الأوروبي يبحثان أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات أندريا ماتيو فونتانا، أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية التي تجمع دولة الإمارات مع الاتحاد الأوربي وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال اجتماعهما اليوم الاثنين، بمقر وزارة المالية الإماراتية - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - حيث ناقشا أهمية تعزيز التعاون حول المجالات المتعلقة بالشفافية وتبادل المعلومات وتقوية الأطر القانونية ذات الصلة .. كما استعرضا الموضوعات ذات الصلة بالتجارة الدولية على سبيل المثال تنفيذ أحكام منظمة التجارة العالمية.

وأكد وزير المالية الإماراتي - خلال الاجتماع - حرص وزارة المالية على مواصلة العمل لتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي، بما ينعكس إيجابياً على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأشار إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع دول الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المتبادلة.. موضحا أهمية استمرارية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات وبوجه التحديد المواضيع المتعلقة بأي تشريعات ذات الصلة والتي تصدر من الاتحاد الأوروبي.