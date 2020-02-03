كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن ناديه لم يطلب من الاتحاد الإفريقي "الكاف" نقل لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، من دولة قطر، مشيرًا إلى أنهم طلبوا من وزير الرياضة رحلة طيران مباشر من أجل خوض المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي يوم الرابع عشر من فبراير الجاري وفقًا للموعد المحددة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة الزمالك: "الزمالك طلب من وزير الرياضة طائرة خاصة لخوض السوبر الأفريقي في قطر، الأمر يتطلب موافقة وزارة الطيران والحكومة المصرية".

وتابع: "الطائرة الخاصة، لأنه لا يوجد رحلة طيران مباشر إلى الدوحة، سنسافر إلى قطر ثم منها إلى الإمارات بطيران غير مباشر، للمشاركة في السوبر المصري".

وشدد: "لم نطلب نقل المباراة خارج قطر، هذا الأمر صعب، بل نلعب في ظروف جيدة وأمان، نحن مجبرون على اللعب هناك، على الرغم أننا لا نرحب باللعب في قطر".

وواصل: "تفهمنا موقف الاتحاد الافريقي فالأمر يتعلق بعقود وأموال، تفهمنا ذلك ولا نريد احراج الكاف، نحن في مركب واحد، يهمنا إنجاح البطولة، ونحن أن تؤمن البعثة بشكل كامل".

واختتم: "لن نذهب إلى قطر أنا ورئيس النادي وشقيقي أمير المشرف العام على الكرة، رغم أنه حقنا".