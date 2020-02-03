وزيرة الصحة: طائرة المصريين العائدين من ووهان ستهبط في العلمين







أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطائرة التي تقل المصريين من مدينة ووهان الصينية إلى مصر.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، إن «الطائرة التي تقل المصريين من ووهان سوف تهبط في مطار العلمين، وسيتم نقل العائدين في سبعة أتوبيسات إلى مكان الحجر الصحي لمدة 14 يومًا».

وأضافت أنه «خلال هذه الفترة سيتم متابعة حالتهم، ولو ثبت وجود ارتفاع في درجة حرارة أي مصري منهم سوف يتم نقله لمستشفى الإخلاء التي تم تجهيزها على أعلى مستوى»، مشيرة إلى وجود معامل وعناية مركزة بها.

وأوضحت أنه «تم اختيار مرسى مطروح لتكون مستشفى الإخلاء بها؛ نظرًا لكونها من أقل الأماكن في التلوث البيئي»، مشددة على ضرورة وجود أماكن جيدة التهوية في مثل هذه الظروف.

وغادرت مطار القاهرة الدولي، أمس الأحد، طائرة خاصة على متنها فريق طبي؛ لإعادة 306 من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، والذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر؛ خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا القاتل.