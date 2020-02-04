ضبط طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في الأقصر

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الإثنين، حملة مكثفة على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والسلع المعروضة للبيع على المواطنين.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2000 عبوة عصائر وزيت طعام منتهية الصلاحية بإجمالي طن مواد غذائية قبل طرحها بالأسواق.



وتحرر عن ذلك محضر رقم 1541 جنح القسم ضد "ا ع م".



وشارك فى الحملة التموينية كل من عبد الرازق الصافي، مدير الرقابة التموينية، وجبريل بكري، مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان، وشريف سعد، وعماد الدين فؤاد، المفتشين بالمديرية.