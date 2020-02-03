رئيس «فيفا»: التعليم هو الخطوة الأولى للقضاء على العنصرية في الملاعب

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن حل مشكلة العنصرية في الملاعب يبدأ من المدارس، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه المدرسة في سلوك الأفراد.

وقال إنفانتينو على هامش حفل توزيع جوائز الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية في العاصمة المجرية بودابست: «بالتأكيد العنصرية مشكلة كبيرة جدًا ومن أجل حلها يجب أن نعترف أولا بوجودها ولا نختبئ منها ، فهذه مسئوليتنا جميعا كأسرة كرة القدم العالمية ضمن العديد من المشاكل الأخرى مثل الفساد والرشاوي والتلاعب في المباريات وغيرها».

وأضاف: «يجب التغلب على هذه المشكلة من خلال الاستثمار في التعليم بالمدارس، لأن عالمنا يصبح أكثر شراسة يوما بعد الآخر وإذا بحثنا عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك فنجد أنها تأتي من الناس والأطفال أيضا».

وتابع: «يجب أن يجد الجميع اجراءات حازمة عند حدوث أي واقعة عنصرية حيث يمتد الأمر لإيقاف المباراة ، ويمكن إلغاؤها كذلك واحتساب الفريق المتسبب في الاعتداء خاسرا وتكون هذه لوائح دولية صارمة يتم تعميمها من خلال نظام موحد وكاميرات مراقبة في كل الاستادات للتعرف على بهذه من يقوموا الأفعال».