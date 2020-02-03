وفاة عازف الجيتار إيفان كرال عن عمر ناهز 71 عاما

ذكرت وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه) اليوم الاثنين، أن عازف الجيتار الأمريكي من أصل تشيكي، إيفان كرال، الذي قدم موسيقاه إلى جانب نجوم موسيقى الروك من أمثال باتي سميث وإيجي بوب وديفيد باوي، توفي عن عمر ناهز 71 عاما.



وأفاد التقرير بأن الموسيقي الراحل كان يعاني من مرض السرطان، وتوفي أمس الأحد.



وكان كرال، الذي ولد في براغ في 12 مايو من عام 1948، انتقل مع والديه إلى الولايات المتحدة في عام 1966. وكان والده يعمل مترجما فوريا لدى الأمم المتحدة.



وبعد "ربيع براغ" في عام 1968وما تلاه من حملة قمع سوفيتية، بقيت الأسرة في الولايات المتحدة. وأصبح كرال جزءا من مشهد موسيقى "البانك" في نيويورك، في سبعينيات القرن العشرين، ثم قام بعد ذلك بتأليف موسيقى عشرات الأفلام وأسس فرقته الخاصة.