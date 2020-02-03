صدام عسكرى سورى تركى فى إدلب

ــ مقتل 6 جنود أتراك فى قصف للجيش السورى.. أنقرة ترد بغارات كثيفة فى 3 مناطق.. والمرصد: مقتل 13 جنديا سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، مقتل 6 جنود وإصابة 9 آخرين، وذلك فى قصف للجيش السورى فى محافظة إدلب شمال غربى سوريا، مشيرة إلى أنها ردت عبر تدمير أهداف عدة فى المنطقة، فيما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل 13 جنديا سوريا على الأقل، وذلك فى صدام عسكرى نادر بين الجانبين.

وأفادت وزارة الدفاع التركية فى بيان بمقتل 6 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين أحدهم إصابته خطيرة، بقصف مدفعى كثيف للجيش السورى، موضحة أن الجيش التركى قام بالرد و«دمر عددا من الأهداف»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت الوزارة أن العسكريين الأتراك الذين استهدفوا أرسلوا إلى إدلب لتعزيز نقاط المراقبة التركية الموجودة فى المنطقة، وانتشارهم جرى فى إطار تنسيق.

من جهته، أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم، مقتل ما بين ثلاثين و35 جنديا من الجيش السورى.

وقال أردوغان فى مؤتمر صحفى فى مطار اسطنبول قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا إن «طائراتنا من طراز إف ــ 16 وقطع مدفعيتنا تقوم حاليا بقصف أهداف حددتها أجهزة استخباراتنا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

فى المقابل، أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بمقتل 13 من القوات الحكومية السورية جراء القصف التركى على إدلب وريفى حماة واللاذقية.

وقال المرصد فى بيان إن ثمانية من قوات الحكومية قتلوا جراء القصف التركى على إدلب، ولقى ثلاثة حتفهم فى القصف على ريف اللاذقية الشمالى، واثنان فى القصف على مواقع بريف حماة الشمالى.

وبحسب المرصد، لم يسفر القصف التركى على نبل بريف حلب الشمالى عن سقوط خسائر بشرية إلى الآن، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريحا بعضهم فى حالات خطرة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش التركى تعرض لنيران القوات الحكومية السورية لأنه لم يخطر موسكو بشأن عملياته فى منطقة إدلب، وفقا لوكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأوضح المركز الروسى للمصالحة فى سوريا فى بيان أن وحدات من القوات التركية قامت بتحركات داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد فى ليلة 2 إلى 3 فبراير دون إخطار الجانب الروسى، وتعرضت لإطلاق نار من القوات الحكومية السورية استهدف الإرهابيين فى المنطقة الواقعة غرب بلدة سراقب.

وتابع البيان أنه حسب المعلومات المتوفرة، أصيب عدد من العسكريين الأتراك بجروح، مضيفا أن القوات الروسية والقيادة التركية على تواصل مستمر عبر قنوات منع الصدامات، وتم اتخاذ إجراءات لنقل المصابين إلى الأراضى التركية.

وأشار البيان إلى أن الأجواء فوق منطقة إدلب لخفض التصعيد تراقبها القوات الجوية االروسية باستمرار، وأن الطائرات الحربية التركية لم تخرق الحدود السورية، كما لم يتم تسجيل ضربات ضد مواقع القوات السورية.

وفى طهران، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوى، اليوم، على «حق الجيش السورى فى شن عمليات على أى أرض سوريا تعرضت للاحتلال أو الإرهاب»، قائلا: «نتفهم قلق بعض الدول من العمليات العسكرية فى إدلب لكن ينبغى السماح للشعب والحكومة السورية أن يقررا مصيرهما بنفسهما».

وأضاف موسوى: «من حق الجيش السورى شن عمليات على أى أرض سورية تعرضت للاحتلال أو الإرهاب أو ضد ما يعرض أمن سوريا ووحدتها للتهديد»، مطالبا جميع الدول «باحترام وحدة الأراضى السورية وأمنها القومى»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

والصدامات المباشرة بين القوات السورية والتركية كانت نادرة منذ بدء النزاع فى سوريا فى 2011.

ويسعى الجيش السورى حاليا للسيطرة على مدينة سراقب الواقعة شمال معرة النعمان، والتى تحظى بأهمية استراتيجية كونها نقطة التقاء طريقين دوليين يربطان محافظات سورية عدة.

وكانت تركيا، التى تنشر 12 نقطة مراقبة فى إدلب، حذرت الأسبوع الماضى من أنها سترد على أى تهديد لقواتها بعدما باتت ثلاث من نقاطها محاصرة من قبل الجيش السورى.

ومنذ ديسمبر الماضى، تشهد مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل مسلحة أخرى أقل نفوذا فى محافظة إدلب وجوارها، تصعيدا عسكريا من القوات الحكومية السورية، بدعم روسى، تمكنت بموجبه من السيطرة على مناطق عدة أبرزها مدينة معرة النعمان.

ودفع التصعيد 388 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة وخصوصا معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمنا شمالا، وفق الأمم المتحدة. وبين هؤلاء 38 ألفا فروا منذ منتصف يناير من غرب حلب.