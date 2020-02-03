سفير مصر في السودان: بيان الأهلي يحافظ على العلاقة التاريخية بين الشعبين

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أشاد حسام عيسى، السفير المصري بالسودان، بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم تقديم شكوى ضد نادي الهلال السوداني بعد الأحداث، المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عيسى في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأهلي": "بيان الأهلي يعكس العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، ويبين دور الأهلي التاريخي".

وأضاف: "الجيش والشرطة السودانية، كان لهما دور كبير في تأمين بعثة الأهلي سواء في فندق الإقامة أوالاستاد".

وتابع: "أشكر مجلس الأهلي على المنظمة الرائعة والصورة المشرفة التي ظهر بها الفريق في السودان".

وواصل: "أطالب بإعتباري أحد مشجعي الأهلي، محمود الخطيب، بالظهور عبر قناة الأهلي للحديث عن تجربته ورؤيته للنادي في الفترة المقبلة ليستفاد منها الجميع سواء الأشبال أو اللاعبين الكبار".

واستكمل: "الإعلام السوداني أشاد ببيان الأهلي مؤكدين أنه شئ متوقع من النادي الأهلي، خاصة أنه يساعدنا في عملنا الدبلوماسي بعد تهدئة الأجواء، يدفع نحو مزي من توطيد العلاقة بين الشعبين".