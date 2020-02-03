الرئيس الفلبيني يحذر من رهاب الأجانب في ضوء فيروس كورونا

أبلغ الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الاثنين، شعبه بعدم التمييز ضد الصينيين في ضوء المخاوف بشأن فيروس كورونا المتحور الجديد الذي أودى بحياة 360 شخصا من الصين.



وقال دوتيرتي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء: "لا يوجد شيء حقا يدعو لزيادة الفزع من مسألة فيروس كورونا رغم أنه طال الكثير من المدن... (إصابة) شخص أو اثنين في أي دولة ليس حقا مخفيا لهذه الدرجة".



وتابع: "هذا النوع من ذكر الصينيين وإلقاء اللائمة عليهم نوع من رهاب الأجانب"، مضيفا أن منشورات مواقع التواصل الاجتماعي ضد الصينيين بغيضة للغاية.



وقال: "نحن في مجموعة من الأمم، نحن نتعاون. لقد كانت الصين طيبة معنا ويمكننا أيضا إبداء نفس المعروف تجاهها. أوقفوا رهاب الأجانب هذا".



تحدثت الفلبين عن حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا وهما لامرأة /38 عاما/ ورجل /44 عاما/ من ووهان بالصين ، وهما سافرا إلى البلاد قادمين من هونج كونج.



توفى الرجل يوم السبت وكانت حالة الوفاة الأولى جراء الفيروس خارج الصين.