المفوض السامي البريطاني لدى قبرص: بريكست يفتح فصلا جديدا في العلاقات بين الجانبين

وصف المفوض السامى البريطاني لدى قبرص، ستيفين ليلي، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم الجمعة الماضي بأنه يفتح فصلًا جديدًا في تاريخ بريطانيا.

وقال ستيفين ليلي -في تصريح له عقب لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ونشرته صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية اليوم الاثنين، إن بريطانيا تُقدر الروابط والعلاقات والمصالح المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد مواصلة التزام بريطانيا بالحفاظ على علاقات عميقة وقوية وواسعة النطاق مع قبرص على أساس القيم المشتركة والتاريخ المشترك ورابطة الشعوب البريطانيّة المعروفة ب"دول الكومنولث" فضلًا عن مجتمعات القبارصة الكبيرة في بريطانيا والبريطانيين المقيمين في قبرص.

وأشار إلى أن البلدين سيواصلان العمل عن كثب في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالقضية القبرصية ، وفيما يخص قضايا تحظى باهتمام دولي مثل تغير المناخ.

وطمأن المفوض السامي البريطاني - خلال اللقاء - الرئيس القبرصي بأن حقوق المواطنين القبارصة في بريطانيا لن تتأثر وأن القبارصة سيتمكنون من مواصلة السفر لبريطانيا بدون تأشيرة سفر.

وصرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس، بأن الرئيس شدد خلال اللقاء على أن حياة البريطانيين اليومية وإقامتهم في قبرص لن تتأثر بأي شكل بعد "بريكست".