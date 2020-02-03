روسيا ترسل مساعدات إنسانية للصين وتجلي رعاياها منها بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، إن روسيا ستقدم مساعدات إنسانية للصين لمحاربة فيروس كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية.

وأضاف ميشوستين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تفشي العدوى بفيروس كورونا، وتم تشكيل فريق استجابة والوضع تحت السيطرة".. موضحًا أنه تم التوقيع على خطة وطنية لمنع تفشي الفيروس في روسيا كما تم إدراج الفيروس على قائمة الأمراض شديدة الخطورة.

وأشار ميشوستين إلى أن هذه الخطة ستسمح لروسيا بترحيل الأجانب حال التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، فضلًا عن فرض قيود خاصة بما فيها العزل والحجر الصحي.

وبحسب رئيس الوزراء الروسي، تعمل أجهزة الدولة على تنسيق أنشطتها للتصدي للفيروس، كما تم فرض قيود على حركة الصينيين على الأراضي الروسية، ويخضع كل من يتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس للعزل ويتلقى العلاج اللازم، لافتًا إلى أن روسيا ألغت إصدار تأشيرات السفر السياحية والخاصة بالعمل للصينيين.

ومن جهته، قال مسئول العلاقات العامة في السفارة الروسية لدى الصين، جيورجى يجوروف، إن سيتم إجلاء ما لا يقل عن 133 روسيًا من إقليم هوبي في الصين، من بينهم 85 في مدينة ووهان التي تعد بؤرة فيروس كورونا، ووافق جميعهم على الخضوع لحجر صحي مدته 14 يومًا.

وشدد يجوروف على أنه لا توجود حالات إصابة بالفيروس ضمن الروس المتواجدين في الصين حتى الآن.