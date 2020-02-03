وزير التسامح الإماراتي يدعو التجمع الإعلامي العربي لتشكيل السلوك العام







أكد الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، أهمية قيام الإعلام العربي بدوره المحوري في نشر التسامح وتوعية وتنمية الإنسان وتشكيل السلوك العام القويم للأفراد والمؤسسات.

وقال آل نهيان -في الجلسة الافتتاحية لفعاليات التجمع الإعلامي العربي "إعلام من أجل الإنسانية" الذي بدأ أعماله اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي- إن المبادرة الحكيمة لمجلس حكماء المسلمين لإطلاق وثيقة الإخوة الإنسانية والتي نحتفل اليوم بمرور عام على توقيعها من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، تمثل إعلانا قويا بأن الأخوة الانسانية وما يتصل بها من سلوك متسامح ونتائج ملموسة لرفعة الإنسان هي تأكيد لتعاليم الإسلام الحنيف الذي يدعو للعمل والخير ومازال منيعا للقيم والمبادئ التي تحب السلام.

يشارك في التجمع الإعلامي العربي الشيخ سلطان الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين، باولو روفيني وزير الإعلام بالفاتيكان، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ولفيف من الكتاب والصحفيين العرب.