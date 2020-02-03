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وزير الخارجية البلجيكي يصل إلى بغداد

فيليب أوفت
فيليب أوفت
د ب أ
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 9:55 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 9:55 ص



وصل وزير الخارجية البلجيكي فيليب أوفت، اليوم الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية.

ونقت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف القول إن وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم سيبحث مع نظيره البلجيكي تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن الجانبين سيبحثان أيضا التطورات السياسية والأمنية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية احترام الجميع لسيادة العراق ودعم جهوده للقضاء على الإرهاب وإعادة الإعمار.


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