أكد أسامة نبيه، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني، ولاعب الزمالك الأسبق، أن حسام غالى يعد من نجوم وأفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه حارب من أجله كثيرًا.

وقال نبيه، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الزمالك" : "ما حدث بين وبين حسام غالى اختلاف في وجهات النظر فقط، حاربت من أجله كثيرًا".

وأضاف: "غالي كان له مكان في تشكيلة المنتخب اثناء قيادتي رفقة هيكتور كوبر الفراعنة، في مركز عبدالله السعيد، وكنت أطالب بضمه كثيرًا، لكن اختلاف وجهات كان سببًا في ابتعاده عن المنتخب".

وتابع: "رأيي به لم ولن يتغير هو أحد أفضل اللاعبي في مصر، وشخصية رائعة".

وتطرق، نجم الزمالك السابق، للحديث عن باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي، قائلًا: " أخبرت باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض في 2015 أنه لن يكمل مشوار التألق والنجومية".

وأوضح: "باسم كان في 2015 عنده خلاف مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك في ذلك الوقت، وتحدثت معه وأبلغته أنه لن يكمل مسيرة التألق".

واختتم: "باسم مرسي قصر في حق نفسه ورأيت نوعية هذه اللاعيبين كثيرا، ولا بد أن يعمل على تطوير أداءه، حتى يعود لمستواه ".