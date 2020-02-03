إنفانتينو لأندية أوروبا: انتقاداتكم غير مبررة

واصل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تحديه للأندية الأوروبية، بشأن زيادة عدد البطولات الدولية في أوروبا، خلال الفترة الماضية.

وقال إنفانتينو في تصريحات اليوم، الاثنين، على هامش المؤتمر الدولي للصحافة الرياضية الذي أقيم في عاصمة المجر «بودابست»، إن البطولات في أوروبا زادت في الفترة الماضية وظهر بوضوح نجاح فكرة دوري الأمم الاوروبية حيث أصبحت المنتخبات تلعب من 13 إلى 14 مباراة بدلًا من سبع مباريات، ونحن نريد ان يكون هذا الامر في كل دول العالم وليس أوروبا فقط.

وأكد رئيس الفيفا أيضا على أن بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي سيصل عدد الفرق المشاركة فيها الى 24 ناديا لا تمثل ضغطا على اللاعبين بل على العكس فنحن قمنا بدمج بطولة كأس القارات التي تقام كل 4 سنوات مع بطولة كأس العالم للأندية.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، قد اتهم إنفانتينو ببيع روح كرة القدم، واصفا خططه بزيادة البطولات الأوروبية بأنها ذات نزعة تجارية لا تعرف الرحمة.

بالإضافة إلى تشيفيرين، فإن عددًا كبيرًا من أندية أوروبا الكبيرة، هددت بعدم المشاركة في نسخة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والتي تضم 24 فريقا.