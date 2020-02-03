بني سويف تستعد لفعاليات تنفيذ تدريب مجابهة الكوارث

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادتها النهائية قبل ساعات من بدء فعاليات التدريب العملي المشترك (صقر 58) لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري"على مدار 3 أيام بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل".

ويتضمن التدريب عمل محاكاة فعلية لعدد من المواقف الطارئة والأزمات التي قد تواجه القطاع الخدمي، وآليات التعامل الناجح معها وإدراة الأزمة بفعالية، والتخفيف من أضرارها حال حدوثها.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم،محافظ بني سويف، عبر الـ"فيديو كونفرانس" بالغرفة المركزية بالمحافظة، بروفة نهائية لعملية محاكاة لإخلاء عدد من المديريات الخدمية الحيوية في حال حدوث خطر طارئ، والذي يسمح بتدريب عملي وتطبيقي للعاملين بهذه المديريات، والتعامل الفني مع هذا الخطر الطارئ، وإبداء عدد من الملاحظات التي يشرف على تنفيذها الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد.

وقام المحافظ بجولة تفقدية للموقف النهائي لعملية اصطفاف المعدات بأحد المواقع بدائرة بياض العرب شرق النيل، لتقييم البروفا النهائية للاصطفاف الذي يضم عددا من المعدات المتاحة بمراكز ومدن المحافظة.

كما تابع إجراء اختبار لعدد من المعدات والعربات المشتركة في التدريب العملي، للاطمئنان على مستوى التدريب، وجاهزية المعدات بمختلف قطاعاتها للتعامل، والتفاعل مع أي أزمات أو كوارث محتملة.

كما تفقد المعسكر القومي للشباب ببني سليمان الشرقية، والذي يستخدم "كمعسكر للإيواء العاجل"، وذلك للتأكد من جاهزية المعسكر ودعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والرعاية الصحية مثل: سيارات إسعاف ومطافي ومياه ومولدات كهربائية وصيدلية وحمامات عادبة وأخرى مجهزة لذوي الإعاقة وعيادة متنقلة وسيارة للتطعيمات.