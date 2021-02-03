 أوبك: العراق يجدد التزامه بإجراء التعويضات الانتاجية المطلوبة للنفط الخام - بوابة الشروق
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أوبك: العراق يجدد التزامه بإجراء التعويضات الانتاجية المطلوبة للنفط الخام

أوبك
أوبك
فيينا - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:23 م

تلقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، إخطارا من العراق يفيد بتجديد التزامه بالامتثال الكامل لحصص خفض الانتاج وإجراء التعويض اللازم عن الكميات المفرطة من الإنتاج، وفقاً للقرارات المتخذة في الاجتماعات الوزارية للمنظمة وخارجها.

وقالت المنظمة - في بيان اليوم - إن "العراق لايزال حازما في تطبيق أهداف إعلان التعاون الأساسية بين المنتجين في تحالف (أوبك +) لإعادة توازن السوق وتحقيق الاستقرار المستدام الذي تشتد الحاجة إليه".

وأضافت أن تحقيق الامتثال الكامل بنسبة 100% لخفض الانتاج من جميع الدول الـ23 الأعضاء في تحالف (أوبك +) وإجراء التعويض عن الأحجام المفرطة للإنتاج يعد أمرا عادلا ومنصفا لجميع الدول الأعضاء.


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