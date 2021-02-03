بريطانيا تدرس تقديم دعم مالي لشركة يوروستار

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(د ب أ)

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن الحكومة البريطانية قد تمنح شركة يوروستار إنترناشيونال ليمتد التي تدير شبكة خطوط السكك الحديدية التي تربط بين لندن وباريس وأمستردام وبروكسل عبر نفق بحر المانش، دعما ماليا.

وأضاف شابس أمام لجنة النقل في البرلمان البريطاني أنه يمكن استخدام آلية بنك أنجلترا المركزي لإقراض المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد ومؤسسة تمويل الصادرات البريطانية لمساعدة شركة القطارات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن شركة يوروستار ملكية فرنسية بشكل أساسي والحكومة البريطانية غير ملزمة بإنقاذها.

وأضاف أنه عندما تمتلك الدولة الفرنسية 55% من أسهم الشركة، فإنها لا تكون مجرد مساهم كبير، وإنما مساهم مدعوم من الدولة.

وأشار شابس إلى أنه يجري محادثات مع نظيره الفرنسي باستمرار بشأن شركة يوروستار "وسنبحث عن كل سبل المساعدة الممكنة".

يذكر أن فرنسا وبريطانيا بدأتا بحث تقديم المساعدة لشركة يوروستار بعد تراجع عدد ركاب القطارات بنسبة 95% على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد في أوروبا ككل.