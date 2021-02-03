ترشيح الطفلة الألمانية تسينجل لجائزة جولدن جلوب لأحسن ممثلة ثانوية

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، ترشيح الطفلة الألمانية هيلينا تسينجل لجائزة "جولدن جلوب" لأحسن ممثلة ثانوية عن دورها في فيلم الغرب الأمريكي "جديد من العالم".