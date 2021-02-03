ترشيح الطفلة الألمانية تسينجل لجائزة جولدن جلوب لأحسن ممثلة ثانوية

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أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، ترشيح الطفلة الألمانية هيلينا تسينجل لجائزة "جولدن جلوب" لأحسن ممثلة ثانوية عن دورها في فيلم الغرب الأمريكي "جديد من العالم".