 ترشيح الطفلة الألمانية تسينجل لجائزة جولدن جلوب لأحسن ممثلة ثانوية - بوابة الشروق
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ترشيح الطفلة الألمانية تسينجل لجائزة جولدن جلوب لأحسن ممثلة ثانوية

الجولدن جلوب
الجولدن جلوب
د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 5:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 5:20 م

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، ترشيح الطفلة الألمانية هيلينا تسينجل لجائزة "جولدن جلوب" لأحسن ممثلة ثانوية عن دورها في فيلم الغرب الأمريكي "جديد من العالم".


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