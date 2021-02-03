يوسف الشريف يبدأ تصوير مسلسل «كوفيد 25»

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بدأ الفنان يوسف الشريف، في تصوير مسلسله الجديد "كوفيد 25"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، ونشر صورا عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، برفقة زوجته إنجي علاء مؤلفة العمل.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "النهاية" هو آخر أعمال يوسف الشريف، وتم عرضه خلال موسم رمضان 2020، والمسلسل سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، وشاركه البطولة عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبدالوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.