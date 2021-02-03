فوز البروفيسور علوي شهاب وزير خارجية إندونيسا السابق بجائزة الإمام محمد عبده العالمية

أعلن مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS فوز البروفيسور علوي شهاب المبعوث الخاص لرئيس إندونيسيا ووزير الخارجية السابق بـ"جائزة الإمام محمد عبده العالمية" في دورتها الأولي لعام 2020.

وقال المركز في بيان أصدره اليوم: إن الجائزة تحمل اسم أحد أعلام الفكر الاسلامي في العالم في العصر الحديث ، وهو مفتي الديار المصرية الإمام محمد عبده .

وأضاف البيان: إن الإمام محمد عبده هو رائد التجديد الإسلامي الأول من دون منازع، وقد أسهمت أعماله في عملية الإصلاح الديني علي امتداد العالم الاسلامي من جاكارتا إلي داكار. كما أنها أعطت الأسس الشرعية والعقلية للمنهج الوسطي، كإطار للفكرة والحركة في الدول الاسلامية.

وحين يريد المسلمون اليوم أن يشيروا إلي رمز للمعرفة الواسعة ، والاجتهاد الفقهي ، والتحديث المجتمعي ، والبعث الحضاري .. فإنما يشيرون إلي الإمام محمد عبده.

يذكر أن البروفيسور علوي شهاب هو مفكر وسياسي إندونيسي معاصر، له إسهامات بارزة في مجال الفكر الاسلامي، اعتمادًا علي المدرسة الأزهرية الوسطية .

تخرج البروفيسور علوي شهاب في جامعة الأزهر، وحصل علي أكثر من درجة للماجستير والدكتوراه من أكثر من جامعة، كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعة هارفارد.

في عام ١٩٩٤ أصبح وزيرًا في حكومة إندونيسيا ، وفي عام ١٩٩٩ أصبح علوي شهاب وزيرًا للخارجية ، وفي عام ٢٠١٥ زار مصر والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبعوث خاص لرئيس جمهورية إندونيسيا، حيث أشاد بجهود القاهرة في تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو منارة الإسلام المعتدل في العالم، وفي رحابه يتشكل الفكر الوسطي للطلاب الإندونيسيين .

وقال الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية : إن الدكتور علوي شهاب هو مفكر وسياسي آسيوي مرموق، وهو واحد من الذين يعملون باستمرار علي المواجهة الشاملة للإرهاب والتطرف الديني، كما أنه ينتمي إلي المدرسة الأزهرية العريقة، والتي يحتل الإمام محمد عبده مرتبة رفيعة بين نخبة أعلامها في الألف عام الماضية .

ومن المقرر أن يلقي البروفيسور علوي شهاب محاضرة تذكارية بمقر مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية بحي جاردن سيتي بالقاهرة ، في أول زيارة قادمة له إلي مصر . كما يقوم الكاتب أحمد المسلماني رئيس المركز بتسليم درع الحائزة إلي سفير جمهورية إندونيسيا في القاهرة .

جدير بالذكر أن مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية مؤسسة تفكير مصرية تعني بقضايا الشرق الأوسط والعالم.