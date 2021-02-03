أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل ممثل بفيلم دراما، ضمن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ78، المقرر عقده في 28 فبراير الجاري.

وتضم القائمة الممثل شادويك بوسمان عن فيلم «قاع ما ريني الأسود»، وذلك بعد وفاته عن عمر 43 عاما في 29 أغسطس 2020، بعد صراع 4 سنوات مع سرطان القولون.

وقدم شادويك بوسمان العديد من الأفلام والمسلسلات، ونال عدة جوائز، ومن أشهر أعماله فيلم «بلاك بانثر» الذي حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار بجانب مشاركته في سلسلة أفلام مارفل الشهيرة «أفينجرز» وأيضا «كابتن أمريكا».