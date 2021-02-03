وزير الشباب أمام النواب: تعديل بعض مواد قانون الرياضة الفترة المقبلة

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أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أنه سيتم تعديل بعض مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة "الشباب والرياضة" بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمود حسين، لدراسة بيان وزير الشباب والرياضة، الذي ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي.

من جانبه، طالب أمين سر لجنة "الشباب والرياضة" النائب حسام غالي، بضرورة الاهتمام بالرياضة وتوفير كافة الموارد المالية لتحسين الاستادات الرياضية والاهتمام بالناشئين، قائلا "أي مشروع بدون موارد ليس له قيمة"، داعيا وزير الشباب بالتفكير خارج الصندوق لتطوير منظومة الشباب والرياضة، متسائلا، أين المشروع القومي لرعاية الموهوبين؟!، ليس له وجود على الأرض وغير ملموس، مطالبا بمشروع قومي رياضي سياحي يليق باسم مصر.

بدوره، دعا النائب حازم أمام إلى ضرورة الاهتمام بالرياضة والشباب واكتشاف الموهوبين في كافة الألعاب الرياضية.

وطالب النائب محمد عمر، بتكريم الأبطال الرياضيين من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في مختلف الألعاب.