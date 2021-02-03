رئيس الأعلى للإعلام يدعو للتواصل مع البرلمانات الدولية

عقدت لجنة "حقوق الإنسان" بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام - في كلمته خلال الاجتماع - أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية، لاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات المتبادلة، بما يساهم فى نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.

وأضاف أن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تروج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة على أرض الواقع.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي قررت اللجنة عقدها لضبط المنظومة للرد على الأكاذيب التي تروج في الخارج ضد مصر، وكانت اللجنة قد استهلت اجتماعاتها فى هذا الصدد بلقاء كل من الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فضلا عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.