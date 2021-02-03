صحة السويس: البدء في تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بلقاح كورونا

أعلن الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم الأربعاء، البدء في تطعيم الأطقم الطبية في مستشفى العزل بالحميات والصدر بالمحافظة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور البرعي - في تصريح اليوم - إن "الأطقم الطبية تلقن تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا، حيث تم تسجيل كل البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات، وذلك بناء علي الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة والسكان لتلقي كافة الأطقم الطبية للقاح".. مشيرا إلى تأكيد وزارة الصحة أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها.