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القطاع الخاص يضيف 174 ألف وظيفة جديدة في أمريكا خلال الشهر الماضي

علم أمريكا
علم أمريكا
واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 9:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 9:27 م

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال يناير الماضي بأكثر من التوقعات، بعد تراجعه خلال الشهر السابق.

وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 174 وظيفة، بعد تراجعه بمقدار 78 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 49 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بواقع 123 ألف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال أهو يالديرماز نائب رئيس معهد أبحاث أيه.دي.بي،إن سوق العمل الأمريكية تواصل التعافي البطيء في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.


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