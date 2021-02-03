مبادرة للأمم المتحدة تخطط لتوفير أكثر من 337 مليون جرعة ضد كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

قالت منظمات معنية بالتطعيم اليوم الأربعاء إن مبادرة تقودها الأمم المتحدة لتبادل لقاحات مضادة لكوفيد -19 بشكل عادل في جميع أنحاء العالم تخطط لتوفير 2ر337 مليون جرعة ، معظمها إلى البلدان النامية ، في النصف الأول من العام.

وهذا يكفي لتحصين ما يقرب من 169 مليون شخص بجرعتين - أو حوالي 3 في المئة من السكان في 145 دولة تشارك في مشروع كوفاكس.

وتتوقع المبادرة توزيع 336 مليون جرعة من اللقاحات التي طورتها شركة استرازينيكا أكسفورد في الربعين الأول والثانى من العام ، ومعظمها تمت بترخيص من معهد سيرم انستيتسوت في الهند.

وقالت مسؤولة التطعيم في منظمة الصحة العالمية آن ليندستراند في مؤتمر صحفي على الإنترنت إن الشحنات قد تبدأ في نهاية الشهر الجاري.

وأضافت : "يمكننا البدء في التطعيم. إنه قادم في الأسابيع المقبلة".

وتهدف الجرعات إلى حماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى ، مثل كبار السن والعاملين في مجال الصحة.

تم تصميم كوفاكس كآلية تجميع للدول لتقليل المخاطر التي تنطوي عليها المراهنة على لقاحات معينة.

على الرغم من أنها مفتوحة أيضا للدول الغنية ، فقد اختار معظمهم عدم شراء جرعات من خلال كوفاكس.

وقال سيث بيركلي ، رئيس تحالف اللقاحات بين القطاعين العام والخاص الذي ينسق مشروع كوفاكس "هذا يعني أن هناك المزيد من الجرعات المتاحة للآخرين".

في حين أن العديد من البلدان المتلقية ستشتري جرعات بأسعار معقولة من خلال كوفاكس ، فإن المشروع يغطي تكاليف 92 دولة أشد فقرا.