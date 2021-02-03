السفير الروسي في ألمانيا يحذر من عواقب وقف أعمال البناء في نورد ستريم 2

حذر السفير الروسي في ألمانيا، سيرجي جيه نتشاييف، من عواقب وقف أعمال البناء في مشروع نورد ستريم 2، وقال إن هذا الأمر من شأنه أن يقوض ثقة المستثمرين في صلاحية التعاقدات.

وفي مقال على الموقع الإلكتروني لصحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية، كتب السفير أن هذه الخطوة " سيكون لها عواقب سلبية، وستعزز الرغبة في اتخاذ المزيد من التدابير الحمائية والسياسية".

وأضاف: "هذا المشروع الاقتصادي المحض والمتعدد الأطراف صدرت له جميع التصاريح اللازمة"، مشيرا إلى أنه يلبي مصالح مستهلكي الغاز في أوروبا، ويعزز أمن الطاقة لدى ألمانيا في مرحلة التحول في مجال الطاقة ويدعم الأهداف المناخية.

ورأى السفير الروسي أن التكهنات حول احتمال أن يؤدي المشروع إلى تبعية أوروبا لروسيا في مجال الغاز، ليس لها ما يبررها، " فهناك العديد من الموردين وطرق التوريد، وليس هناك أحد يحتكر البيع".

واتهم نتشاييف حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمحاولة " منع المشروع عن طريق ابتزازات وتهديدات وعقوبات خارجية، ونأمل أن تحترم الحكومة الأمريكية الجديدة شركاءها ومبادئ التجارة الدولية".

يشار إلى أن الحكومة الألمانية أبدت عدم ممانعتها لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد صدور حكم في موسكو أمس الثلاثاء يدين زعيم المعارضة الكسي نافالني، لكن الحكومة الألمانية أعربت في الوقت نفسه عن تمسكها بمشروع نورد ستريم 2.