الداخلية: ضبط 178 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 77 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 178 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 77 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.



واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 178 قطعة سلاح نارى بحوزة 144 متهم شملت المضبوطات (18 بندقية آلية، 24 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 124 فرد محلى، 567 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة، 220 قطعة سلاح أبيض، ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية).



ونفذت الحملات 77 ألف حكم قضائي متنوع بإجمالى 6578 محكوم عليه، و ضبطت (4 تشكيلات عصابية ضموا 15 متهم إرتكبوا 23 حادث متنوع ، 225 قضية مخدرات بإجمالى 238 متهم ضُبط خلالها 42 كيلو مخدرات متنوعة ، 54 متهم ومراقب هارب ، 29 متهم بالبلطجة، 335 دراجة نارية مخالفة ، 17 ألف مخالفة مرورية متنوعة).



فضلا عن فحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إيجابية 5 منهم.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .