السعودية: فوز شركتي المتكاملة وثروات بتقديم خدمات شبكات الاتصالات الافتراضية

(د ب أ)

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الأربعاء، عن فوز كل من "شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة"، بمنافسة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (إم في إن أو) ومنحهما 90 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالفوز لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن عدم استيفاء إحدى الشركتين الفائزتين لتلك المتطلبات خلال المهلة المحددة، سينتج عنه اختيار المرشح الثالث كبديل.

وأوضحت الهيئة أن ترخيص تقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يتيح للمشغل الافتراضي تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون اشتراط امتلاك المشغل الافتراضي لأي أبراج أو ترددات، مشيرةً إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات القائمين ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.

وكانت الهيئة قد منحت شركتي اتحاد فيرجن موبايل السعودية وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في عام 2014.

يذكر أنه في حال استكمال كل من "شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة" و "اتحاد ثروات التقنية" للمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص خلال 90 يومًا، فسيصل مجموع تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة إلى 4 تراخيص.