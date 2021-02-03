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الصين تدعو إلى الحفاظ على الاستقرار في ميانمار

وزارة الخارجية الصينية - ارشيفية
وزارة الخارجية الصينية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:42 م
أعربت الصين عن أملها في أن يساهم المجتمع الدولي في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في ميانمار، التي شهدت شوارعها هدوءا نسبيا داخل البلاد، لكن تزايد التوترات من الخارج، طبقا لما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة عام واحتجاز زعماء كبار بالحكومة أمس الأول الاثنين في اعقاب توترات مرتبطة بنتائج الانتخابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن التحركات الخارجية يجب أن تؤدي إلى تسوية سلمية للنزاعات وليس تعقيد الوضع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد هدد بفرض عقوبات ضد جيش ميانمار.

كما ذكر مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية انتهت إلى اعتبار أن الإجراءات الأخيرة التي قام بها جيش ميانمار تشكل انقلابًا عسكريًا.

وأعلن أحد هؤلاء المسؤولين أنه "بعد مراجعة دقيقة للحقائق والظروف، قمنا بتقييم أن أون سان سو تشي، زعيمة الحزب الحاكم في بورما، ووين مينت، رئيس الحكومة المنتخب حسب الأصول والقواعد، قد أطيح بهما في انقلاب عسكري في الأول من فبراير".

وقد أشار المسؤول الأمريكى إلى ميانمار باسمها السابق.

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