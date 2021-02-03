ترشيح فيلم «بالم سبرينجز» لجائزة أفضل فيلم موسيقي - كوميدي بالجولدن جلوب

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، ترشيح فيلم «بالم سبرينجز» من إخراج وتأليف ماكس بارباكو، لجائزة أفضل فيلم موسيقي / كوميدي، ضمن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ78، المقرر عقده في 28 فبراير الجاري.

«بالم سبرينجز» من تأليف وإخراج ماكس بارباكو، وتبدأ أحداثه عندما يحصل نيلز وسارة على فرصة للابتعاد عن المتاعب والتوتر بحضور حفل زفاف في بالم سبرينجز، تتعقد الأمور ويصبح الثنائي في متاهة زمنية يتكرر اليوم ذاته في كل مرة، ويصبح الثنائي غير قادر على الهرب من المكان أو أنفسهما أو بعضهما البعض، وهو بطولة آندي سامبيرغ، كريستن ميليوتي، جي كيه سيمونز، بيتر جالاجير، ميرديس هاجنير، كاميلا مندس، تيلور هوشلين، كريس بانج.