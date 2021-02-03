خبير اقتصادي إيطالي مرموق، تقلد العديد من المناصب الاقتصادية دوليا وإقليميا، يحظى بتأييد أغلب القوى السياسية والاقتصادية والنقابية في إيطاليا، إنه ماريو دراجي، رئيس الوزراء الإيطالي المكلف.

ولد دراجي في العاصمة الإيطالية روما في 3 سبتمبر 1947، حيث تلقى تعليمه حتى حصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة لا سابينزا في عام 1970، ثم درس بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ليحصل في عام 1977 على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد.

تولى دراجي مناصب عدة حيث عمل بين عامي 1975 و1981 أستاذاً للاقتصاد في جامعة ترينتو بادوفا والبندقية، وأستاذاً للاقتصاد والسياسة النقدية في جامعة فلورنسا بين عامي 1981 و1991.

وبين عامي 1984 و1990، عين دراجي في منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي، ثم أصبح المدير العام للخزانة الإيطالية من عام 1991 حتى عام 2001، كما شغل بالتزامن مع ذلك رئاسة اللجنة الإيطالية للخصخصة، ورئاسة اللجنة الاقتصادية والمالية الأوروبية.

وشغل دراجي في الفترة ما بين عامي 2002 و2005، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك "جولدمان ساكس" الدولي، وشغل بعدها منصب محافظ بنك إيطاليا، ورئيس مجلس الاستقرار المالي حتى عام 2011، حين أصبح ثالث رئيس للبنك المركزي الأوروبي.

وكان لدراجي دورا بارزا في مفاوضات انضمام بلاده إلى منطقة اليورو، وأشرف على عمليات خصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام بإيطاليا.

كما دعا لإنشاء تحالف النمو الاقتصادي الأوروبي، وواجه أزمة الديون السيادية الأوروبية، ووقوف حكومات دول أوروبية على باب الإفلاس وانتقال الأزمة لاقتصاد إيطاليا وأسبانيا بشكل كان يهدد تماسك منطقة اليورو.

وبعد تكليفه رسميا بمهمة تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة خلفا لجوزيبي كونتي، وصفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية واسعة الانتشار، ماريو دراجي بأنه "سوبر ماريو"، موضحة أن دراجي هو الإيطالي الذي أنقذ أوروبا والشخص الوحيد القادر على معالجة الصعوبات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.