رئيس النواب يحذف «تواطؤ» المحافظ من المضبطة عقب كلمة أحمد فرغل

قرر المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "تواطؤ" من مضبطة الجلسة العامة، بعد ورودها فى كلمة النائب أحمد فرغل، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، ونائب محافظة بورسعيد، فى معرض حديثه عن مشكلة الإسكان فى المحافظة، وتوجيه انتقادات لمحافظ بورسعيد ووصفه موقفه بالتواطؤ والتعنت.

وطلب رئيس المجلس، من النائب، أن يتحدث فى الموضوع دون ذكر أى كلمات مسيئة لأحد، أثناء تعقيب النائب على بيان وزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.

وأشار عبد المنعم شهاب، أمين سر لجنة الصحة، إلى أن ما تم إنجازه في مجال الصرف الصحي في الفترة الأخيرة أكثر من 3 أضعاف ما تم من قبل.

وقال: "هذا يحسب للوزارة لأن بعض الدول الكبري بها بعض المدن ليس بها صرف صحي"، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بصرف تعويض مناسب لأهالي انتزع منهم أراضي ملك هيئة الأوقاف بمركز طنطا لصالح امتدادات عمرانية لمدينة طنطا.

وطالب شهاب، وزير الإسكان، بالنظر إلى العشوائيات بمدينة طنطا وكذلك للانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ببعض قرى محافظة الغربية.

وتناولت فريدة الشوباشى، أزمة أصحاب العقارات القديمة المؤجرة منذ سنوات طويلة بمبالغ ضعيفة جدا، قائلة: "أصحاب العقارات القديمة منذ الستينيات السكان بيدفعوا 15 و20 جنيها إيجار، زمان كان بيعيشونا شهر، لكن دلوقتى ولا حاجة، لازم يكون فيه مراعاة أصحاب المساكن القديمة".