ترشيح أنتوني هوبكنز لجائزة أفضل ممثل بفيلم دراما بـ«الجولدن جلوب»

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل ممثل بفيلم دراما، ضمن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ78، المقرر عقده في 28 فبراير الجاري.

وتضم القائمة الممثل أنتوني هوبكنز عن فيلم «الأب»، الذي يعد أول تجربة إخراجية لفلوريان زيلر، وهو مأخوذ عن مسرحية من تأليفه، وشاركه فى كتابة معالجتها السينمائية السيناريست البريطانى كريستوفر هامبتون، وهو من بطولة أنتونى هوبكنز، أوليفيا كولمان، وتدور أحداث الفيلم حول «أنتونى» الذى يفقد إحساسه بالواقع بينما تتدهور صحته العقلية مع كبر سنه، ويرفض مساعدة الجميع، وخاصة ابنته «آن»، بينما يعانى من الخرف الذى يصبح كابوسا حيا يشككه فى واقع حياته.