وزير الطاقة اللبناني: المفاوضات مع العراق أفضت إلى تزويد لبنان بـ500 ألف طن من الوقود

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، أن المفاوضات التي أجراها لبنان مع العراق لتأمين الوقود للبنان، أفضت إلى قرار عراقي بتزويد لبنان بـ 500 ألف طن من الوقود الثقيل كمرحلة أولى.

وأطلع الوزير غجر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم الأربعاء، "على نتائج المفاوضات التي قام بها ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع العراق لتأمين (الوقود) للبنان".

وقال غجر: "زرنا أنا ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم العراق للتفاوض حول هذا الموضوع، وطلبنا كميات أكثر، ولكن اليوم، ما تحقق وكمرحلة أولى يعتبر جيدا".

وطمأن وزير الطاقة والمياه اللبنانيين بأن "لبنان ليس ذاهبا إلى العتمة وأن وزارة الطاقة تعمل ليل نهار وبشفافية لتأمين حاجة السوق اللبناني من الوقود".

وجرى التداول خلال اللقاء بين الوزير غجر والرئيس عون "بموضوع الشحن الفوري (سبوت كارجو)" الذي تعتمده وزارة الطاقة حاليا لتأمين شحنات فورية من الوقود ويوفر نصف مليون دولار بكل شحنة.