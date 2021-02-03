الكويت تسجيل 756 حالة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

(د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 167410، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات 961.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 65 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 557 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 159543 حالة.