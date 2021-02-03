مراسلو البيت الأبيض غاضبون من إلزامهم بإرسال أسئلتهم مسبقا لبايدن

اعتبر مراسلو وسائل الإعلام المعتمدون لدى البيت الأبيض أن طلب مكتب الرئيس جو بايدن إرسال الصحفيين أسئلتهم مسبقا قبل المؤتمرات الصحفية، يتناقض مع وعد بايدن باحترام حرية الصحافة.

وقال أحد المراسلين لصحيفة "ديلي بيست"، إن "هذا الطلب أغضب ما يكفي من المراسلين ليبلغوا عنه".

وعندما أثير الموضوع خلال مكالمة عبر تطبيق "زووم" لجمعية مراسلي البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، تمت توصية المراسلين بعدم الإذعان لهذا الطلب وتجاهله.

وقال أحد مراسلي البيت الأبيض لصحيفة "ديلي بيست": "في حين أنه من دواعي الارتياح عودة الإحاطات الموجزة، لاسيما مع الالتزام بالمعلومات الواقعية، فإن الصحافة لا يمكنها فعلا القيام بعملها في غرفة الإحاطة إذا كان البيت الأبيض يختار الأسئلة.. هذه ليست صحافة حرة على الإطلاق".

وبعد أن وصف الرئيس السابق دونالد ترامب الصحافة مرارا بأنها "عدو الشعب"، تحاول إدارة بايدن تغيير العلاقات الصحفية من خلال متابعة الحقائق وإعادة الإحاطة الصحفية اليومية.