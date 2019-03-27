ارتفاع أسعار الأسمنت في تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الأربعاء، في وقت استقرت أسعار الحديد.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيه.

المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

العشري 13300 جنيه.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

فيما ارتفعت أسعار الأسمنت في بعض الشركات بيما يتراوح بين 10 و 20 جنيها على النحو التالي:

أسمنت النصر 740 جنيهًا.

أسمنت أسيوط "الفهد" 720 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 728 جنيهًا.

أسمنت سيناء 718 جنيها.

أسمنت السويس 740 جنيهًا.

أسمنت حلوان 750 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 743 جنيهًا.