إسرائيل تستعد لإتاحة اللقاحات المضادة لكورونا لجميع السكان البالغين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها ستتيح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل من يزيد عمره عن 16 عاما من السكان اعتبارا من يوم غد الخميس.



وأكد متحدث باسم أحد صناديق الرعاية الصحية في إسرائيل، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، تلقي رسالة من الوزارة قالت فيها: "في ضوء تقييم الوضع.. ربما نفتح التطعيمات لجميع الأعمار بداية من يوم غد".



جدير بالذكر أن اللقاحات متاحة حاليا في إسرائيل لكل من يبلغ من العمر 35 عاما فأكثر، وكذلك للمراهقين في الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما لتمكينهم من إجراء الاختبارات.



وتلقى أكثر من 2ر3 مليون شخص في إسرائيل الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل نحو 9ر1 مليون على الجرعتين.



ورغم استمرار توزيع اللقاحات والإغلاق الوطني، فإن إسرائيل لا تزال تسجل أعدادا مرتفعة من الإصابات الجديدة بكورونا.



وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 7919 حالة إصابة جديدة بالفيروس في اليوم السابق.