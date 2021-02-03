باكستان: التراجع عن عملية السلام والمصالحة الأفغانية ستكون كارثة‎

حذرت باكستان اليوم بأن التراجع عن عملية السلام والمصالحة الأفغانية ستكون كارثة خاصة إثر تحقيق تقدم ملموس في التسوية السياسية الشاملة لإنتهاء النزاع في أفغانستان.

جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم في كلمة ألقاها في الجلسة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأكد السفير منير أكرم أن الحل السياسي يعد سبيلاً وحيداً لإحلال السلام الدائم في أفغانستان، محذرا بأن التراجع عن عملية السلام والمصالحة الأفغانية ستكون كارثة.

وشدد على أن موقف بلاده؛ بأنه ليس هناك حل عسكري لمشكلة أفغانستان، وأن التسوية السياسية الشاملة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة الأفغانية ستساعد في إنتهاء الصراع الدائر وجلب السلام الدائم في أفغانستان.