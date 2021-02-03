توجيه اتهام لزعيمة ميانمار المحتجزة سو تشي وفقا لقانون الاستيراد والتصدير

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قال مسؤول بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في منشور على فيسبوك، إنه جرى توجيه الاتهام لزعيمة ميانمار المحتجزة أون سان سو تشي وفقا لقانون الاستيراد والتصدير.

وكتب المسؤول كي توي أنه تم اتهام رئيس البلاد المعزول وين مينت وفقا لقانون إدارة الكوارث الطبيعية.

وقال محامو حقوق الإنسان إن التهم ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضح تشارلز سانتياجو النائب الماليزي ورئيس منظمة برلماني دول الآسيان لحقوق الإنسان "هذه خطوة غريبة من جانب المجلس العسكري لمحاولة تقنين استيلائهم غير القانوني على السلطة من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا".

وأضاف" هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم استياء الملايين الذين صوتوا لصالح حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في نوفمبر الماضي".

وقالت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، إنها لم تتلق بعد أي تحديث مباشر بشأن وضع أون سان سو تشي والمعتقلين الآخرين.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة قلقة للغاية بشأن سلامتهم.

وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى السياسيين إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.

وأدى استيلاء الجيش على السلطة إلى إدانات دولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين.

واحتُجزت اون سان سو تشي سو كي في العاصمة نايبيتاو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة أول أمس الاثنين.

وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بالادعاء على نطاق واسع بتزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة في شهر نوفمبر الماضي ، رغم أنهم لم يقدموا أي دليل مباشر.

وشهدت تلك الانتخابات فوزًا ساحقًا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها اون سان سو تشي.

بعد توليه السلطة ، أعلن الجيش بعد ذلك حالة الطوارئ ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونج هلاينج الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر أول امس الاثنين.

ووعد الجيش بإجراء انتخابات في غضون عام ، لكن المحللين يستبعدون ذلك.