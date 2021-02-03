رئيس الكونغو الديمقراطية يعرب عن انبهاره ببراعة قدماء المصريين في بناء الأهرامات

أعرب فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن انبهاره ببراعة المصريين القدماء في بناء الأهرامات وحجم وعدد الأحجار التي تم استعمالها وكيفية رفعها للبناء، وضخامة ونحت تمثال أبو الهول.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له، لمنطقة آثار الهرم، حيث كان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام المنطقة.

وقال أشرف محي الدين ،في تصريح له اليوم، إن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعرب عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة أحد أهم المعالم الأثرية في العالم، حيث زاروا هرم الملك خوفو، وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما الأثرية.

وأشار محي الدين إلى أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له حرصوا على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما.