عدد قياسي من سكان هونج كونج انتقلوا للعيش في تايوان عام 2020

غادر قرابة 11 ألف شخص من سكان هونج كونج للعيش في تايوان عام 2020 وهو رقم قياسي، كما أعلنت السلطات، في ظل إحكام الصين قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة.



وحصل 10813 من سكان هونج كونج على تصاريح إقامة قصيرة الأجل في الجزيرة عام 2020، أي ما يعادل حوالى ضعف العدد في العام السابق (5858 شخصا) وفقا للوكالة الوطنية التايوانية للهجرة.



ولطالما جذبت تايوان سكان هونج كونج الذين يبحثون عن نمط حياة أكثر راحة والهرب من عدم استقرار هذه المنطقة التي تحظى بشبه حكم ذاتي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وسجل الرقم القياسي السابق (7506) في 2014، وهو العام الذي اهتزت فيه المستعمرة البريطانية السابقة عقب قيام "ثورة المظلات"، وهي احتجاجات ضخمة نظمت لتحدي النفوذ الصيني في هونج كونج.



وذكرت صحيفة "ليبرتي تايمز" التايوانية أن عدد سكان هونج كونج الذين يصلون إلى الجزيرة كان ليكون أعلى لو لم تتم إعاقة هذه الحركة بسبب القيود الحدودية المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.



ولا تستقبل تايوان لاجئين على أراضيها حتى لا يحدث تدفق هائل من الأشخاص عليها من الصين القارية.



لكن يمكن سكان هونج كونج التقدم بطلب للإقامة في الجزيرة بموجب آليات أخرى، بما فيها تأشيرات الاستثمار.



وكانت هونج كونج في العام 2019 مسرحا لاحتجاجات شعبية ضخمة استمرت أشهرا للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية وللتنديد بتدخل بكين في شؤون المدينة.