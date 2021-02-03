مسؤول بمجلس الاحتياط الاتحادي يتوقع نموا ضعيفا للاقتصاد الأمريكي

قال روبرت كابلان رئيس مجلس احتياط دالاس وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بصورة ضعيفة خلال الربع الأول من العام الحالي، مضيفا أن الاقتصاد لم يتجاوز أزمته حتى الآن.

وأضاف كابلان خلال مشاركته في منتدى شمال تكساس الاقتصادي الذي عقد عبر الإنترنت أنه يأمل في تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الربيع المقبل مع الزيادة التدريجية في حركة النقل والسفر، ثم يواصل التحسن خلال الربعين الثالث والرابع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كابلان القول إنه إذا سارت الأمور على هذا النحو سيكون معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي ككل حوالي 5% ومعدل البطالة بين 5ر4% و5ر4%.

وأشار المسؤول المصرفي الأمريكي إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي تتوقف على مدى التقدم برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد والتعامل مع المتغيرات وتحسن حركة النقل وزيادة ثقة الناس بما يتيح لهم المشاركة في المزيد من الأنشطة.

وحذر كابلان من أن الولايات المتحدة مازالت في قلب الموجة الجديدة من جائحة كورونا، رغم أن عدد الحالات الموجودة في المستشفيات والإصابات يبدو ثابتا أو يتراجع.