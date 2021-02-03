كندا تصنف جماعة براود بويز كيانا إرهابيا

صنفت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، جماعة "براود بويز"(الاولاد الفخورون) اليمينية المتطرفة، التي كان أعضاؤها من بين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي الشهر الماضي، "كيانا إرهابيا".

ووصفت الحكومة جماعة "براود بويز"، بأنها "منظمة فاشية جديدة "عنيفة"، يعتنق أعضاؤها إيديولوجيات معادية للمرأة والإسلام والسامية والهجرة وتفوق البيض سواء بعضا منها أو كلها جميعا".

تشير القائمة الإرهابية التي تعدها هيئة السلامة العامة الكندية إلى أن جماعة براود بويز قد استهدفت المحتجين التابعين لحركة حياة السود مهمة ولعبت "دورا محوريا" في الهجوم المميت على مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن.

وتأسست الجماعة الشوفينية المتطرفة الذكورية في عام 2016، وينشط أعضاؤها في الولايات المتحدة وكندا، وبرزت من خلال اعتداءاتها على على المتظاهرين اليساريين والمؤيدين للعدالة الاجتماعية.